Teatro Municipal Baltazar Dias recebe estreia nacional absoluta da peça ‘Hotel Paraíso’

O Teatro Municipal Baltazar Dias irá recebe, a 24 de Novembro, a estreia nacional absoluta da peça ‘Hotel Paraíso’, um espectáculo que aborda as alterações climáticas, com direcção e criação artística do colectivo SillySeason.

'Hotel Paraíso' é dirigido ao público com idade superior aos 16 anos.

Os bilhetes custam 7 euros.

O espectáculo conta com a parceria do Teatro das Figueiras, do Teatro Feiticeiro do Norte e do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Eis a sinopse:

Há um contrato a assinar antes de entrar. Espero que tenha trazido a identificação consigo. Aceita? Quantos semáforos consegue identificar nesta imagem? Trouxe a documentação necessária? Selecione a sua nacionalidade emocional. A constituição do seu país interior. Idade mental. Status. Classe mitológica. Morada. Código moral. Se conseguir corresponder então estará pronto a entrar em Hotel Paraíso. Assine aqui para termos acesso a todos os seus relacionamentos. Posso começar? É muito rápido. Este é apenas um lugar de reprogramação. Não se assuste. Vamos desmistificar alguns códigos de personalidade: Qual é a sua primeira memória humana? Uma sensação identitária? É herdeiro de que instituição? Pode colocar aqui um dedo. Não dói nada. Confie em mim. É prazeroso... Mas há uma fila enorme atrás de si, não me faça perder tempo consigo. Europa? Desconheço esse laboratório, aqui utilizamos outro tipo de sonho. Agora pode entrar. Bem-vind X.