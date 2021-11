O externato de Nossa Senhora da Conceição no Porto Santo celebrou, na tarde desta terça-feira, o dia do mar.

Os alunos dos 3º e 4º anos foram até à praia e colaboraram para uma educação ambiental melhor para a sua ilha e realizaram uma limpeza no areal porto-santense.

Deolinda Mendonça disse que o Externato teve esta iniciativa da limpeza no areal no dia do mar para “sensibilizar os mais jovens para a importância do ambiente. Se não for agora nesta idade, mais tarde não vão ter cuidado com o ambiente e com o mar, que é uma riqueza da nossa ilha do Porto Santo”.

“Os alunos gostam muito de fazer este género de iniciativas, desde um pequeno papel que encontrem à beira mar, ou mesmo um plástico, eles retiram logo”, disse a directora do estabelecimento escolar.