SESARAM candidata-se a prémio de boas práticas em saúde

No âmbito da 14.ª Edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde (PBPS), sob a temática 'SNS em transformação: Boas práticas em tempos de pandemia', estará a decorrer, entre 16 e 21 Novembro, a votação dos posters científicos candidatos à categoria de 'Melhor Poster'.

O SESARAM participa com o póster 'Equipa de Intervenção Psicossocial - EIP COVID - 19'.

Os vencedores serão anunciados na sessão de encerramento, no dia 22 de Novembro, no Encontro da 14.ª Edição do PBPS.

Conheça os projectos e vote aqui.