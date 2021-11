Quinteto de Sopros Solistas da OCM no átrio do 'Baltazar Dias' esta quarta-feira

O Quinteto de Sopros Solistas da Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto esta quarta-feira, 10 de Novembro no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias.

O programa diversificado terá duas partes distintas, a primeira dedicada à composição portuguesa, com Joly Braga Santos e Frederico de Freitas, e na segunda parte, Haydn e Bizet.

O Quinteto de Sopros OCM é formado pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas duas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontracção com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.

Pelas propostas de programa diferenciadas e brilhantes interpretações, os concertos de música de câmara têm uma procura e reconhecimento por parte do nosso público que muito nos satisfaz. Esta proposta é protagonizada pelo Quinteto de Sopros Solistas OCM que nos trazem um programa diversificado, brilhante e de valor artístico e estético de criação inspirada. Director Artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes

No histórico 'Baltazar Dias', num ambiente de cultura e história, com o prestígio deste espaço emblemático da nossa cidade.

Com Ana Rita Oliveira na flauta, Daniel Cuchi no oboé, Francisco Loreto no clarinete, Décio Escórcio no fagote e Péter Víg na trompa, músicos experientes que contribuem para o sucesso de mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está a marcar a vida cultural na Região.

Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias, pelo preço que varia entre os 5 e os 10 euros.

PROGRAMA:

Joly Braga Santos [1924-1988] – Adagio e Scherzino para Quinteto de Sopros;

Frederico de Freitas [1902 – 1980] - Quinteto para Sopros;

Joseph Haydn [1732-1809] – Divertimento, Hob.II-46;

G. Bizet [1838-1875] – Suite pour Quintette à vent;

MÚSICOS:

Ana Rita Oliveira - flauta;

Daniel Cuchi - oboé;

Francisco Loreto - clarinete;

Décio Escórcio - fagote;

Péter Vig - trompa;