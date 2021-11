Suspeito de matar antigo cabeleireiro de CR7 está a ser julgado na Suíça

O homem acusado de matar o madeirense Ricardo Marques Ferreira, antigo cabeleireiro de Cristiano Ronaldo, está a ser hoje julgado.

De acordo com o Correio da Manhã, o julgamento está a decorrer num tribunal de Zurique, na Suíça.

Tal como foi noticiado, o arguido matou o madeirense num hotel da cidade de Zurique, esfaqueando-o no dia 1 de Novembro de 2019. Foi detido dias depois e ficou em prisão preventiva.

O corpo do madeirense terá sido descoberto na cama do hotel por uma funcionária de limpeza do hotel que alertou de imediato a polícia.