Santos convicto que Portugal vai apurar-se e pede equilíbrio face à Sérvia

O selecionador Fernando Santos mostrou-se hoje convicto de que Portugal irá apurar-se diretamente para o Mundial2022 de futebol, mas adverte que será necessário ter equilíbrio contra a Sérvia, no derradeiro encontro de apuramento do Grupo A europeu.

"Portugal vai apura-se e vai estar presente de forma direta na fase final do Campeonato do Mundo de 2022", começou por manifestar Fernando Santos, durante a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o conjunto dos Balcãs, agendado para domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, que terá lotação esgotada.

E acrescentou: "Portugal vai procurar impor o seu registo, a Sérvia também. Não me parece que vá ser um jogo de paciência. Nenhuma equipa vai jogar à maluca, nem mesmo a Sérvia, que precisa de ganhar, não vai jogar de qualquer maneira. Eles jogam sempre para ganhar, mas não acredito que vão ser desequilibrados. Nós também temos de ser equilibrados, manter o foco de querer marcar golos".

Portugal e Sérvia são duas seleções que se conhecem muito bem, face aos vários encontros disputados nos últimos anos, pelo que Fernando Santos sabe exatamente o que esperar da equipa comandada por Dragan Stojkovic.

"Espero da equipa da Sérvia o que esperei nos outros jogos. A Sérvia nunca joga de forma diferente, pensa no jogo para ganhar, aposta muito a nível ofensivo, procura situações para fazer o golo. Eles jogam numa linha de três [defesas], laterais projetados, dois médios e três jogadores na frente", observou.

Questionado sobre a "carga emocional" que este duelo poderá trazer aos jogadores, o selecionador lembra que "estão constantemente habituados", uma vez que "não é a primeira vez que lidam com este tipo de decisões nos clubes e na seleção".

O defesa central Pepe não poderá ser opção, depois de ter sido expulso em Dublin, na quinta-feira, e, como tal, deixou uma vaga em aberto no eixo da defesa.

"O Pepe disse-me logo que ia ficar até ao fim. Gostava que todos estivessem disponíveis, mas tenho a confiança em todos os que tenho para jogar nessa posição [de defesa central], com a convicção de que vão responder muito bem", concluiu.

Portugueses e sérvios são os únicos ainda com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022, tendo em conta que Luxemburgo (nove), República da Irlanda (seis) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final.

Para garantir o primeiro posto e a qualificação direta para o Campeonato do Mundo, a formação lusa terá de pontuar diante da Sérvia, num embate com início às 19:45 de domingo e que será dirigido pelo italiano Daniele Orsato.

Em caso de derrota, a formação das 'quinas' terá de disputar os 'play-offs'.