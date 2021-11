PS defende criação de centro de recuperação de animais e de investigação marinha

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista defendeu hoje a rentabilização do edifício da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, situado junto à foz da ribeira da Boaventura, em Santa Cruz. No local propõe a instalação de um centro de recuperação de animais e de investigação marinha.

Em conferência de imprensa ali realizada, a deputada Mafalda Gonçalves deu conta que "grande parte do edifício está subaproveitada", nele funcionando apenas o parque de estacionamento, as instalações Iate Clube de Santa Cruz e um café. Neste seguimento adiantou que o PS irá apresentar no Parlamento um projecto de resolução "com vista à criação deste centro".

“Há muito deste espaço que não está neste momento a ser aproveitado. O PS defende que se devia instalar aqui uma valência que não existe na Região, que é justamente um centro de recuperação de animais”, afirmou a parlamentar, dando conta que "existem vários animais bravos (marinhos e terrestres) que são resgatados, mas que, por falta de condições materiais, logísticas e de recursos humanos, acabam por ser devolvidos ao meio ambiente sem grande tratamento ou, por vezes, são eutanasiados".

Mafalda Gonçalves sublinha que "este é um espaço privilegiado", tendo em conta que se encontra à beira-mar e "já possui as infra-estruturas necessárias," nomeadamente o cais de acesso ao mar.

Entende ainda que "poderiam ser estabelecidas parcerias com a Universidade da Madeira e com a Estação de Biologia Marinha para criar um polo de investigação com duas vertentes. Por um lado, a educativa, pois seria uma forma de dar a conhecer às pessoas estas espécies que normalmente desconhecem, e, por outro lado, a vertente turística, fazendo deste um espaço atrativo e visitável".

De acordo com a deputada, "esta solução poderia ser uma mais-valia para a Região e para a economia do mar".