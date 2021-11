Rotura na rede motiva falta de água na Boa Nova

Devido a uma rotura na rede de distribuição de água do Caminho do Terço, será necessário interromper o fornecimento de água na zona da Boa Nova, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF) em nota remetida à imprensa.

O 'corte' de água' irá afectar os seguintes arruamentos: Caminho do Terço, Estrada da Boa Nova, Transval e Rua da Casa Branca.

A autarquia estima que o tempo de reparação para esta avaria seja de aproximadamente 8 horas e, na mesma nota, compromete-se a fazer "o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta situação imprevista".