Madeira poderá atingir 85% de vacinados na próxima semana

O presidente do Governo Regional revelou esta tarde que provavelmente a Madeira atingirá "na próxima semana" os 85% de vacinados elegíveis.

Miguel Albuquerque falava na inauguração do novo restaurante 'Peixaria do Mercado', localizado no Mercado dos Lavradores.

Sobre a situação epidemiológica na Região, revelou que entre os infectados 29 são utentes de Lares, 41 em Escolas, 8 do sector Social e 6 ligados à Saúde.

“Temos que nos concentrar agora no número de internados” que “felizmente são baixos”, considerou, referindo-se aos nove internados (até ontem) e entre estes, “só duas pessoas têm patologias associadas” que são as que estão nos cuidados intensivos, esclareceu.

Sobre o surto no Lar de Gaula, reforça que “como as pessoas já estavam vacinadas, os seus efeitos são muito mais brandos e alguns deles estão até assintomáticos e isso vem mais uma vez demonstrar que é fundamental as pessoas se vacinarem”, disse.

De resto, assegurou que está em curso a “testagem massiva em todas as escolas” e já vai avisando que “alguns dos eventos que nós vamos ter no Natal vão obrigar que as pessoas tenham muitas precauções”, sob pena de haver regressão no controlo da pandemia.