Concerto do Conservatório encerra ‘500 anos do Voto a São Tiago Menor’

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, protagoniza, na próxima sexta-feira, dia 5 de Novembro, o ‘Concerto de Encerramento das Comemorações dos 500 anos do Voto a São Tiago Menor’. O evento decorrerá na Sé do Funchal, com início agendado para as 21 horas, e contará com a participação de mais de 100 alunos do Conservatório.

Este concerto será protagonizado pelos Coros Juvenil, Infantil e Ensemble Vocal Feminino Ninfas do Atlântico, e por alunos do Curso Profissional de Instrumentista (flauta transversal, trompa, piano e órgão) e dos Cursos Livres em Artes (flauta transversal e percussão), contando com a orientação dos professores Zélia Gomes, Anikó Harangi, Paulo Silva, Tânia Fernandes e Pedro Temtem. O acompanhamento ao piano será da professora Lénia Franco.

O programa deste concerto contará com momentos individuais, protagonizados pelas várias formações artísticas, culminando com o ‘Hino a São Tiago Menor’, composto pelo padre Ignácio Ferreira Rodrigues, em tutti.

A entrada é gratuita, mas limitada às regras de funcionamento do local do evento.

Recorde-se que a Diocese do Funchal celebra, desde 11 de Junho deste ano, 500 anos da escolha de São Tiago Menor como padroeiro principal do bispado. A data de 11 de Junho de 1521 foi, assim, assinalada pela Diocese do Funchal, com um calendário programado com várias avtividades para conhecer a história, agradecer a intercessão e protecção deste santo padroeiro e o dar a conhecer melhor à comunidade.