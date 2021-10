Presidente francês acusa primeiro-ministro australiano de ter mentido sobre submarinos

O Presidente francês, Emmanuel Macron, acusou hoje o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, de lhe ter mentido a propósito das negociações secretas entre a Austrália, EUA e Reino Unido sobre venda de submarinos.

"Acha que Scott Morrison lhe mentiu", questionou um jornalista australiano a Macron, à margem da reunião do G20 em Roma. "Eu não acho, eu sei", respondeu numa resposta filmada o Presidente francês, que já tinha manifestado anteriormente a sua indignação depois da rutura do acordo entre a França e a Austrália para a venda de 12 submarinos por 55 mil milhões de euros. "Tenho muito respeito pelo seu país e muito respeito e amizade pelo seu povo", prosseguiu Macron, acrescentando que quando se tem respeito, "tem que ser a dois e comportar-se de acordo com esses valores".

Emmanuel Macron falou na quinta-feira com o primeiro-ministro australiano pela primeira vez desde a crise provocada pelo anúncio, em meados de setembro, de uma nova aliança entre os Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, batizada de Aukus, que torpedeou o mega contrato de submarinos francês.

No encontro, o Presidente francês repetiu que a quebra do contrato "havia rompido a relação de confiança" entre os dois países. Este conflito também provocou uma crise entre a França e os Estados Unidos. Durante um encontro na passada sexta-feira com o Presidente norte-americano, Joe Biden, este último, visivelmente desejoso em superar este conflito, não se desculpou, mas admitiu que tinha sido feito de forma "estranha" e "sem muita elegância". Disse ainda acreditar que "França foi informada com bastante antecedência de que o contrato não seria celebrado".