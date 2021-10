Drones do Comando Operacional da Madeira em buscas por pescador nos Açores

O Núcleo de Iniciação à Operação e Experimentação de Sistema Aéreos Não Tripulados do Comando Operacional da Madeira esteve empenhado nas buscas por um pescador, que desapareceu no mar, na ilha do Pico, nos Açores.

Os operadores do COM estavam a participar no exercício Açor quando foram mobilizados, com o apoio da corveta António Enes da Marinha Portuguesa e estiveram a operar o Matrice 300 RTK durante cerca de sete horas, no último dia de presença da equipa no arquipélago.

Este e outros drones vão estar envolvidos no Exercício Dronex21 entre os próximos dias 3 e 5 de Novembro na Madeira, em que participam também o Serviço Regional de Proteção Civil, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Polícia de Segurança Pública e SANAS.