Vários feridos em colisão de comboios em Inglaterra

Várias pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois comboios perto da cidade de Salisbury, no sul de Inglaterra, informou hoje o operador da rede ferroviária do Reino Unido, Network Rail.

O acidente ocorreu cerca das 19:00 GMT (mesma hora de Lisboa), quando o comboio 1708 da companhia Great Western Railway que se dirigia para Bristol descarrilou depois de "chocar contra um objeto" ao aproximar-se da estação de Salisbury.

Este acidente danificou a sinalização da zona e pouco depois o comboio 1720, que tinha partido de Londres com destino a Honiton (sudoeste de Inglaterra) colidiu com o que já tinha descarrilado. "Há informação sobre pessoas feridas e os serviços de emergência estão no local", informou a Network Rail.

Cerca de 50 bombeiros foram mobilizados para o local. Até ao momento, não há indicação de mortes.