Nove bombeiros morreram em desabamento de gruta no Brasil

Nove bombeiros morreram hoje soterrados no Estado brasileiro de São Paulo, quando o teto da gruta onde se encontravam durante um exercício desabou parcialmente, indicaram as autoridades locais.

"Há nove mortos e uma pessoa resgatada com vida. Já não há mais vítimas no local", escreveu na rede social Twitter o departamento de bombeiros de São Paulo, que tinham inicialmente dado conta de 16 pessoas retidas no interior da gruta.

O acidente ocorreu de madrugada, quando um grupo de 27 bombeiros civis realizava um exercício na gruta Duas Bocas, perto da cidade de Altinópolis, situada cerca de 300 quilómetros a norte da cidade de São Paulo, e parte da gruta desabou, deixando 16 pessoas retidas no interior. Segundo a polícia militarizada, seis delas não ficaram soterradas quando a gruta desabou e conseguiram sair, tendo sido transportadas para centros hospitalares com ferimentos ligeiros.

De acordo com o departamento de bombeiros de São Paulo, uma pessoa foi resgatada com vida e transportada para um hospital da região com fraturas múltiplas e um quadro de hipotermia, enquanto as restantes nove, que ainda não foram identificadas, sucumbiram aos ferimentos. Cerca de 75 bombeiros e socorristas trabalharam durante todo o dia nas operações de busca e salvamento no local. "O resgate está a ser muito difícil por causa da situação. É mais de um quilómetro para chegar ao local. Houve um desabamento de parte da gruta, e estamos a trabalhar com muita cautela para preservar também as vidas das equipas", disse então à imprensa o porta-voz dos bombeiros, comandante Rodrigo Leal.

O governo de São Paulo deslocou dois helicópteros e um grupo de especialistas em resgate para "reforçar a operação" de socorro. "Acompanho com muita atenção o resgate de bombeiros civis que ficaram soterrados pelo desabamento de uma gruta em Altinópolis" e "ordenei todo o apoio e recursos necessários para o salvamento", escreveu na sua conta da rede social Twitter o governador paulista, João Dória, que se encontra na cidade escocesa de Glasgow para participar na cimeira das Nações Unidas sobre o clima COP26.