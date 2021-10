África do Sul vai hoje a votos para eleições municipais

A África do Sul realiza hoje eleições municipais, para as quais estão destacados dez mil soldados para garantir a segurança, três meses após uma violência social sem precedentes.

A violência mortal e a pilhagem generalizada abalaram o país em julho, na sequência da prisão do ex-presidente Jacob Zuma, e obrigaram ao destacamento de 25.000 soldados para ajudar a força policial. Embora a polícia tenha relatado a morte de oito pessoas desde o início da campanha eleitoral, na sua maioria candidatos a conselheiros municipais, o dia de votação na África do Sul é normalmente pacífico.

Naquele que é o país mais afetado pela pandemia no continente africano, as autoridades vão instalar mil locais de vacinação perto de algumas das 23 mil mesas de voto, em particular nos bairros onde é mais baixa a adesão à vacinação anti-covid. O partido do Congresso Nacional Africano (ANC), que está no poder desde o fim do apartheid em 1994 e o estabelecimento da democracia, está a lutar para recuperar a sua popularidade após numerosos escândalos de corrupção e fracos indicadores económicos.