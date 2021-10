Convivo diariamente com alguém que assumiu o desafio de se ver livre do açúcar refinado. Anos a fio a transgredir discretamente o recomendável e manietados pela envolvência sedutora deste produto tão marcante na História da Madeira, muitos lutam hoje contra o quão amargo é o açúcar na sua vida.

No 2º ciclo a Matemática explica-nos o que é que é isso do arredondamento por excesso. Por essas idades dos 10-11 anos as crianças são capazes de compreender esse conceito. Infelizmente, extrapolando do campo teórico dos números para o prático e concreto do físico corporal, o arredondamento por excesso sendo compreensível é sobretudo perigoso. Sempre e em primeiro lugar para a própria criança. No momento e com impacto na adolescência e decorrente disso na vida adulta.

São desafios em que as crianças não podem lutar sozinhas, em que os pais não devem dar armas ao inimigo, e em que as escolas não podem declarar-se zonas de paz. Não é vergonha ter mais quilos que o recomendável, longe disso. A boa nota nesta matemática consegue-se com esforço de todos, sabendo fazer escolhas mais saudáveis, dizendo não muitas vezes. Saborear a vida passa também por educar… o paladar. E menos açúcar nisso, obrigado.