Massimo Biasion plantou árvore na Quinta do Furão

Massimo Biasion estrela da primeira edição do Rally Madeira Legend plantou, hoje uma árvore da laurissilva nos jardins da Quinta do Furão, anfitriã do reagrupamento entre as segunda e terceira secções da prova.

O gesto traduz uma forma de compensação, que visa diminuir a pegada de carbono do rali.

O nome do piloto italiano estará, tal como nas árvores plantadas por outras celebridades, numa placa alusiva à ocasião em que também figurarão o evento e a data do seu plantio.