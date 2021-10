Miguel Andrade vence Rally Madeira Legend

A dupla Miguel Andrade/Bruno Gouveia, em Renault 5 GT Turbo, venceu o Rally Madeira Legend 2021, batendo a equipa Rui Conceição/Roberto Fernandes, em Ford Escort RS Cosworth, por 1 segundo e 7 décimos.

Era esta a diferença que separa as duas equipas à entrada para a última classificativa, Terreiro da Luta, mais um acidente da dupla César Freitas/Jorge Oliveira (Ford Escort MKI), obrigou a interromper a classificativa. Foi decidido atribuir o melhor tempo até então registado, que fora averbado por João Martins, a todos os concorrentes que ainda faltaram arrancar para o troço. Perante isto, Miguel Andrade segurou a vitória pela referida diferença mínima, acumulando-a com o primeiro lugar da categoria Spirit.

João Martins/Sílvio Malho, em Ford Escort MKI, terminou a prova no terceiro lugar, a 44,1 segundos do primeiro. Esta dupla foi também a vencedora da categoria Histórico.

No quarto posto classificaram-se Cláudio Nóbrega/Alípio Nóbrega (Nissan Datsun 1.200), com mais 55,1 que o primeiro classificado, enquanto Eduardo Veiga/Inês Veiga (Ford Escort MKII) fecharam o top 5, com mais 1.10,6 minutos do primeiro classificado.