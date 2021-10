Caloiros da Madeira praxados e baptizados como antes

Centenas de jovens estudantes do Ensino Superior na Madeira, nomeadamente da Universidade da Madeira, fizeram hoje a praxe e o baptismo na praia nova do Funchal, como vinha sendo hábito nos últimos anos, tradição interrompida no ano passado por causa da pandemia de covid-19.

Ainda que estejamos em pandemia - já agora as medidas de distanciamento e protecção não foram o mais importante - a festa fez-se com muita cantoria, 'gritos de guerra', e banhos de mar.

Caloiros e veteranos foram água, numa tarde de sol e calor que ajudou a que a praxe fosse mais agradável. Ao longe ou mais de perto, familiares acompanharam o momento que, essencialmente, serve para integração dos novos estudantes.