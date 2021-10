Velhas glórias do Portosantense e do Vitória de Setúbal estão a jogar esta tarde, no campo 2 do Complexo Desportivo José Lino Pestana, no Porto Santo.

Este encontro acontece do contacto entre jogadores do continente, que jogaram no porto-santense há algum anos, e os ex-jogadores locais.

Depois da partida haverá um jantar-convívio num restaurante local.