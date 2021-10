Empresas da Zona Franca responsáveis por 66% das exportações da Madeira

As empresas licenciadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) foram responsáveis por exportações no valor de 177,8 milhões de euros em 2020, valor ainda assim inferior aos 195,5 milhões de euros observados no ano precedente.

O peso das exportações realizadas por aquelas empresas face ao total foi de 66,3% no ano em análise (71,9% em 2019), de acordo com a análise elaborada pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

No que diz respeito às importações realizadas pelas empresas licenciadas no CINM, observa-se que o valor dos bens adquiridos a empresas estrangeiras em 2020 rondaram os 162,9 milhões de euros, montante superior ao do ano precedente, no qual atingiu os 64,5 milhões de euros.

Este aumento implicou um crescimento da proporção das importações feitas pelas empresas licenciadas no CINM face ao total para 65,1% em 2020 (37,5% em 2019).

No global regional, as exportações registaram um recuo de 1,4% em 2020, fixando-se nos 268,3 milhões de euros (-3,8 milhões de euros face ao ano anterior).

A ligeira diminuição das exportações deveu-se "à quebra das exportações para países Intra-UE, que rondaram os 133,7 milhões de euros em 2020, valor abaixo dos 146,8 milhões de euros contabilizados em 2019", observa a DREM.