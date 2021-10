Pedro Fino visitou locais e equipamentos da Empresa de Electricidade da Madeira no Porto Santo

Na passada sexta-feira, dia 15 de Outubro, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, acompanhado pelo presidente do Conselho de Administração da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), Francisco Taboada, visitou vários locais e equipamentos a cargo da EEM no Porto Santo, nomeadamente o Centro Logístico do Porto Santo, a Central de Baterias e a Central Térmica local.

Nestas visitas, o governante aproveitou essencialmente para inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos, bem como para cumprimentar os trabalhadores.

“É com satisfação que constatamos que a ilha do Porto Santo tem vindo a desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento e implementação de novas soluções tecnológicas e são exemplo disso os contadores inteligentes e o sistema de baterias com potências de 4 MW, recentemente instalados no Porto Santo”, referiu.

O governante acrescentou que “o sucesso obtido no Porto Santo foi determinante para replicar estes investimentos na ilha da Madeira”.

O Centro Logístico é a instalação onde a EEM armazena materiais, prepara pedidos e organiza os levantamentos para os diversos trabalhos a seu cargo no Porto Santo.

Esta instalação possui ainda uma área técnica onde se concentra o corpo técnico da EEM naquela ilha. Durante a visita e na área técnica da EEM, foi possível aceder, via uma 'Base Station', à plataforma integrada do Centro de Despacho da EEM denominada de ADMS (Advanced Distribution Management System).

Essa plataforma permite a gestão e operação da rede de distribuição de uma forma otimizada, eficiente e segura e lança ainda as bases para o novo paradigma de exploração da rede eléctrica, potenciando a produção de energia renovável distribuída, concretizando o suporte do sistema eléctrico inteligente.

A Central Térmica do Porto Santo constitui o maior centro electroprodutor daquela ilha, sendo responsável por cerca de 85% da produção total anual.

O complexo é composto por uma nave industrial, com uma potência total instalada de 16 MW. A Central funciona em regime permanente, 365 dias por ano, com uma estrutura de recursos humanos de cerca de 23 funcionários e, neste momento, está a ser objecto de um retrofit profundo, com a beneficiação e requalificação de vários equipamentos de comando e controlo dos grupos geradores, assim como da respectiva subestação.

Quanto à Central de Baterias, a nova Bateria, com uma potência de 4 MW, foi recentemente instalada no Porto Santo, constituindo um importante investimento realizado pela EEM e cujo objectivo é promover maior robustez e segurança ao sistema eléctrico e de serviços de sistema, nomeadamente, regulação de frequência, reserva girante e backup do sistema elétrico, reduzindo assim a intermitência renovável e contribuindo decisivamente para a estabilidade da Rede Eléctrica.