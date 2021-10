Pandemia provocou uma queda de 25,1% do Valor Acrescentado Bruto das Empresas com sede na Região

Em 2020, o Volume de Negócios (VVN) das empresas não financeiras regionais diminuiu 2,7% (-9,6% no país), entre 2019 e 2020, para os 5,6 mil milhões de euros. Já o Valor Acrescentado Bruto (VAB), que grosso modo corresponde à diferença entre a produção e os consumos intermédios, caiu 25,1% (-10,1% no país), correspondendo a 1,3 milhões de euros.

Estes foram alguns dos dados divulgados esta tarde pela Direcção Regional de Estatística (DREM), que disponibiliza hoje no seu portal de estatísticas oficiais, os dados provisórios relativos às empresas não financeiras com sede na RAM, para o ano de 2020.

Fonte DREM

A DREM refere que, no ano passado, e apesar do contexto de pandemia, o número de empresas não financeiras na Região ascendeu a 29 486, mais 2,9% que no ano anterior, um crescimento que se situou acima da média nacional (+2,8%). "No pessoal ao serviço, assistiu-se a um incremento em termos globais, face a 2019, de 0,8%, para um total de 80 068. De referir que no país, o pessoal ao serviço nas empresas não financeiras diminuiu em 0,5%."

"Em 2020, e atendendo à forma jurídica, 91,2% do VAB empresarial foi gerado pelas sociedades e 8,8% pelas empresas individuais. Por dimensão, observa-se que as Pequenas e Médias Empresas (PME) concentraram 78,9% do VAB empresarial, enquanto as 23 empresas de grande dimensão com sede na Região geraram 21,1% da referida variável", acrescenta ainda a informação.