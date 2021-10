Vacinas contra a gripe esgotadas na Madeira

Neste momento, os Serviços de Saúde públicos da Região já não têm mais vacinas contra a gripe disponíveis. As 12 mil unidades recebidas no final do mês passado já foram todas administradas, pelo que as pessoas elegíveis para esta vacinação terão de aguardar pela chegada de mais vacinas.

Numa nota enviada no final desta quarta-feira às redacções, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil dá conta de que "a população manifestou uma forte adesão à campanha de vacinação contra a gripe e o números de vacinas disponibilizadas à Região foram rapidamente esgotadas".

Para que nenhum interessado deixe de ser imunizado contra a gripe, as autoridades regionais já encetaram esforços "com o objectivo de antecipar a entrega de nova remessa de vacinas, inicialmente prevista para o final de Outubro". A Madeira adquiriu, este ano, 68 mil doses da vacina contra a gripe, que deverão ser entregues em várias tranches, para tentar dar resposta à procura que se espera ser maior.

Perante esta situação, os centros de vacinação apenas têm disponível, pelo menos para já e nos próximos dias, a vacina contra a covid-19.