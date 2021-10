Foram licenciados 487 fogos em construções novas no último ano na Região

A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) publicou esta sexta-feira, 29 de Outubro, a Síntese Estatística da Habitação referente ao mês de Outubro. Da análise consta que até Agosto de 2021 o consumo de cimento aumentou 7,0%.

O consumo de cimento no mercado nacional nos primeiros oito meses do ano totalizou 2,55 milhões de toneladas, o que corresponde a um acréscimo de 7,0%, em comparação com os primeiros oito meses de 2020.

No período em análise, as Câmaras Municipais licenciaram 12.336 obras de construção nova e reabilitação em edifícios residenciais, um aumento de 11,7%, face ao observado no mesmo período do ano anterior. De igual modo, o número de fogos licenciados em construções novas aumentou 11,6% para 18.475.

No que concerne ao novo crédito para aquisição de habitação concedido pelas instituições financeiras nos primeiros oito meses do ano, a AICCOPN explica que assistiu-se a um crescimento de 37,9%, em relação aos mesmos meses de 2020, para 9.826 milhões de euros.

Em Agosto, o valor mediano da habitação para efeitos da concessão de crédito bancário regista uma valorização de 8,2% em termos homólogos, em resultado de variações de 9,9% nos apartamentos e de 3,2% nas moradias.

A AICCOPN coloca a Região Autónoma da Madeira em destaque pelo número de fogos licenciados em construções novas nos doze meses terminados em Agosto de 2021, que foi de 487. O valor traduz-se num aumento de 5,4% face aos 462 alojamentos licenciados nos doze meses anteriores. Destes, 10% são de tipologia T0 ou T1, 26% são de tipologia T2, 58% de tipologia T3 e 6% de tipologia T4 ou superior. Quanto ao valor de avaliação bancária na habitação para a Região verificou-se, em Agosto, uma variação homóloga de 11,5%.