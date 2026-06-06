Tubarão mata praticante de caça submarina na Austrália

Um praticante de caça submarina morreu hoje na Austrália no terceiro ataque mortal de tubarão em quatro semanas, anunciou a polícia.

O homem, de 35 anos, praticava caça submarina com a família junto à ilha Michaelmas, perto da cidade portuária de Albany, no estado da Austrália Ocidental, quando foi atacado.

A vítima foi transportada de barco para Albany, onde os paramédicos já o aguardavam, mas acabou por não resistir aos ferimentos, disse a polícia num comunicado citado pela agência norte-americana The Associated Press (AP).

As autoridades suspeitam que um tubarão-branco de 4,5 metros tenha sido o responsável pelo ataque.

A sucessão de três fatalidades é considerada extraordinária num país que registou uma média de cerca de três mortes por ataque de tubarão por ano nas últimas décadas.

A última morte ocorreu em 24 de maio, quando o praticante de caça submarina Michael Jensz, 39 anos, sofreu ferimentos graves e fatais na cabeça num ataque na Grande Barreira de Coral, na costa nordeste da Austrália.

Tinham sido avistados tubarões-touro nas proximidades.

Uma semana antes, a 16 de maio, um tubarão-branco de quatro metros atacou mortalmente o caçador submarino Steve Mattabonni, 38 anos, a noroeste de Albany, perto da ilha Rottnest.

O único outro ataque mortal de tubarão na Austrália este ano ocorreu em janeiro, quando um rapaz de 12 anos morreu num hospital dias depois de ter sido atacado por um tubarão-touro no porto de Sydney.