Ataques aéreos na Faixa de Gaza matam mais sete pessoas

Ataques aéreos israelitas na Faixa de Gaza, onde vigora um cessar-fogo, mataram hoje mais sete pessoas, confirmaram as equipas de resgate e fontes médicas.

Um ataque com um drone no campo de refugiados de Jawzat, na Cidade de Gaza, matou hoje seis pessoas e feriu outras 15, indicou a organização de primeiros socorros Defesa Civil. As mortes foram também confirmadas pelo hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza.

Já na região sul, Muhannad Othman Farwana, de 25 anos, foi morto num ataque contra uma tenda com deslocados.

O hospital Nasser, em Khan Younis, informou que o corpo do homem foi transferido para a unidade, onde também foram tratados vários feridos.

Israel e o Hamas acusam-se mutuamente de violações ao cessar-fogo, que entrou em vigor após dois anos de guerra, que foi desencadeada por um ataque do Hamas contra Israel, em 07 de outubro de 2023.

Segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, pelo menos, 951 palestinianos foram mortos desde o início do conflito.