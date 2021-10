ANP Madeira faz balanço do início do ano lectivo na Região

A direcção da Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção Regional da Madeira reuniu no último dia 20 de Setembro com o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia para realizar um balanço do início do ano lectivo na Região.

Na ocasião foram ainda debatidos outros temas pertinentes sobre a educação regional, nomeadamente a situação dos professores contratados, falta de docentes em algumas escolas devido ao problema dos grupos carenciados, horários dos docentes de Educação Especial e 1.º Ciclo, avaliação docente e próximos concursos.

A ANP Madeira apresentou junto da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia o trabalho desenvolvido pela mesma na RAM, não só com os seus associados mas com todos os educadores e professores da Madeira e Porto Santo, demonstrando também o crescimento que tem vindo a ter na Região em termos de associados, o que demonstra a confiança dos educadores e professores no projecto da ANP e no papel que ela representa na classe.

No âmbito do conjunto de visitas levadas a cabo pela ANP nas escolas da Região, a entidade dá conta que verificou que as escolas têm feito um excelente trabalho em relação à pandemia e que os directores das escolas, os professores e comunidade educativa "tem conseguido responder a todas as dificuldades que vão surgindo em consequência da pandemia, ajustando-se e adaptando-se às novas necessidades e medidas de actuação".

A ANP reforçou junto da tutela que irá continuar a debater e a apresentar propostas em prol da educação regional e, "acima de tudo, defender os interesses de todos os educadores e professores da Madeira e Porto Santo".