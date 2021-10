23 inscritos para a segunda prova de motocross

A pista da Maiata, situada no Porto da Cruz, acolhe a 2ª ronda do Campeonato Regional da Madeira de Motocross 2021. O GP de Machico é organizado pela secção de motociclismo do Club Sport Marítimo.

Desde a criação da pista o apoio do Município de Machico e da Junta de Freguesia do Porto da Cruz tem sido fundamental para a realização de provas pontuáveis para o Campeonato Regional da Madeira de Motocross, contribuindo assim para o sucesso destes eventos desportivos e do próprio campeonato.

Após um interregno de quatro anos sem qualquer prova, a organização prepara uma manutenção aprofundada da pista não tendo em vista grandes modificações do traçado. Porém, uma das alterações previstas passa pela alteração da zona da partida para resolver uma solução temporária que se encontrava pendente desde o aluvião ocorrido na freguesia.

O evento conta com uma lista de inscritos de 23 atletas, sendo 18 deles pertencentes aos escalões seniores designados por MX1 e MX2, dos quais fazem parte os pilotos iniciantes e veteranos na modalidade, e, 5 atletas das classes juniores divididos entre as classes MX50, MX65 e MX85, que compreendem idades entre os 5 e os 15 anos. Apesar de alguns pilotos se encontrarem lesionados o número de participantes mantém-se idêntico ao da primeira prova, o que revela o bom trabalho das organizações deste campeonato.

As verificações técnicas e documentais têm início às 9 horas com a conferência da documentação, motos e equipamentos dos pilotos.

A competição propriamente dita tem início às 10h45 com as primeiras sessões de Treinos Livres. Após a pausa de almoço, a primeira manga oficial tem início às 14 horas, terminando a competição às 17h30 com a manga de Elite que junta todos os pilotos das classes MX1 e MX2 num duelo a não perder.