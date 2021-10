Quase duas centenas de atletas na prova dos 15 km

A prova mais pequena do Ecotrail Funchal – Madeira, a prova de 15 km que terá início no Pico dos Barcelos, às 11 horas da manhã, conta com 197 inscritos.

Fernanda Silva e Dores França são duas das participantes. Ambas estreantes e na casa dos 50 anos.

“É o desafio por si só. Chegar à meta e desfrutar das paisagens”, diz Fernanda. “Superar as vertigens e chegar ao fim”, complementa Dores.

Quem participa pela 7ª vez é Marco Rodrigues, em representação da ADRAP. Na última edição esteve na prova de 30 km, mas reconhece que acusou “falta de ritmo”. Este ano volta a apostar na prova mais curta. “Faz-me bem, também para perder peso e é bom para a saúde mental”, explica. O maior objectivo é cumprir a distância “abaixo das 2 horas”.

A prova, que parte de uma altitude que ronda os 355 metros, no Pico dos Barcelos, os atletas irão percorrer um itinerário marcado, sobretudo, por descidas, passando pelas Levadas do Curral e Castelejo e dos Piornais, não esquecendo todo o passeio ao longo de grande parte da frente-mar funchalense até aos estupendos Jardins Panorâmicos do Lido, que em socalcos, irão permitir uma pequena subida até à Levada dos Piornais. Daqui, muitas são as vistas sobre a zona hoteleira da cidade.

Para terminar em beleza, nada como um final à sombra dos frondosos jacanradás da Avenida do Infante, indo até à placa central da Avenida Arriaga.

Na prova rainha, dos 80 km, dos 15 inscritos estiveram à partida, às 6 horas da manhã, 14 atletas.

Na prova dos 45 km, que contava com 64 inscritos, partiram 57 participantes, às 7h30.

Finalmente, na prova dos 30 km, que arrancou às 9 horas, 110 dos 117 inscritos compareceram à linha de partida.