Na primeira entrega de prémios desde que assumiu, esta semana, a presidência da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, destacou o êxito desta 7ª edição do Ecotrail Funchal – Madeira Island.

“Não me admira nada que esta prova tenha sido mais um grande sucesso”, afirmou o autarca funchalense por ocasião da cerimónia de entrega de prémios, que decorreu ao final da manhã no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

Sobre a prova repartida em quatro distâncias – 85 km, 45 km, 30 km e 15 km – considera que a mesma “caracteriza bem tudo aquilo que se tem feito na Região nos últimos anos” ao “destacar o melhor que nós temos, que é a Natureza”. Neste particular deixou pedido especial à população em geral para a preservação do meio ambiente, por entender que “este trabalho não pode ser feito nem deve ser feito única e exclusivamente pelas entidades oficiais” para concluir que “esse trabalho tem de ser feito por todos nós. A preservação do meio ambiente, o manter as serras limpas e cuidadas faz parte do nosso propósito”. Reconhece que “é muito bom” ter eventos desportivos como o Ecotrail e dinamizar outras modalidades outdoor “mas é muito positivo para que isso aconteça que se mantenha e se proteja o meio ambiente e a natureza e isso tem de ser feito por todos nós”, nem que seja “um bocadinho”, concretizou.

Por sua vez, Roberto Passos, presidente do conselho executivo da Empresa DIÁRIO de Notícias, além de elogiar e confiar no “trabalho e visão” do novo presidente da câmara, referência que arrancou aplausos da plateia, agradeceu aos patrocinadores e vincou “o papel social mobilizador” do DIÁRIO, que não se cinge apenas à informação.

Carlos Perneta, da organização, enalteceu o contributo de todos os que colaboraram, incluindo a “tão importante” colaboração dos quase 150 voluntários para concretizar a prova, desde a limpeza de cerca de 40 km de trilhos ao apoio directo à prova que é sempre um desafio que envolve muita gente.