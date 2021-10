Alexandre Veríssimo vence prova dos 30 km

Alexandre Veríssimo, do Clube de Atletismo do Funchal, foi o vencedor da prova dos 30 km do Ecotrail Funchal – Madeira.

"A prova estava bem marcada, a sinalização estava perfeita. Vim em 4. lugar até a Praia Formosa, mas como estou habituado a provas de estrada, foi recuperando e alcancei a liderança a 3 km da meta. Tive uma pequena escorregadela na descida para a Cimentos Madeira", declarou, referindo-se à prova no global e à razão de ter um pequeno arranhão.

2:48.09 foi o tempo contabilizado durante a prova.