Rally Madeira Legend conta com 45 inscritos

O Rally Madeira Legend, vai para a estrada nos dias 29 e 30 de Outubro. A prova conta com 45 inscritos, entre os quais o ex-campeão mundial, Massimo Biaion, e o ex-campeão regional, Rui Conceição.

A organização, o Club Sports da Madeira, destaca o "muito bom painel de inscritos", com vários nomes que dispensam apresentação, como Jorge Ortigão, antigo piloto oficial Toyota em Portugal.

Além da atracção Lancia Delta S4, alinhará nesta prova um forte contingente de Audi Quattro, nas suas versões mais significativas, várias gerações de Ford Esvort, desde o Mk I ao mais recente Escort RS Cosworth, dois WRC, Ford Focus e Subaru Impreza, Lancia Delta Integrale, Opel Ascona e muitos outros modelos que fizeram a história do automobilismo de estrada ao longo das últimas décadas. Estão, dessa forma, reunidas as condições para que o evento dirigido por Pedro Melvill Araújo venha a constituir mais um êxito e forte razão de elite para os muitos amantes da modalidade do arquipélago e visitantes.