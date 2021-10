Casa do guincho no varadouro do Paul do Mar pronta até final do ano

"O mais tardar até Dezembro deste ano, o varadouro do Paul do Mar deverá ter a casa do guincho operacional", a garantia foi deixada pelo secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, que hoje visitou os trabalhos em curso.

Trata-se, conforme salienta, de uma obra rotulada de “fundamental” pela comunidade piscatória local.

"A colocação do guincho, fundamental para que os pescadores possam varar as suas embarcações, esbarrou numa dúvida quando um particular reivindicou para si a propriedade do espaço onde o guincho iria ser montado. O impasse acabou por atrasar a construção da casa do guincho, empreitada que estava incluía na remodelação do varadouro do Paul do Mar [há muito concluída]", explicou na ocasião o governante.

Em virtude desta situação, a secretaria regional de Mar e Pescas optou por relocalizar a casa do guincho, "por forma a evitar mais constrangimentos, demoras e prejuízos para os pescadores".

Refira-se que a construção da casa do guincho é um investimento na ordem dos 53 mil euros, ao qual se somam mais 198 mil euros da remodelação do varadouro.