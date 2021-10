Nova centralidade do Porto Novo pronta para receber população

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitou hoje os trabalhos de requalificação que decorreram no Porto Novo, junto à Estrada Padre Alfredo Vieira de Freitas, e dos quais resultaram uma útil e agradável área de lazer.

Neste local, antes inutilizado, nasceu uma nova centralidade na freguesia de Gaula, com uma área ajardinada, iluminação e mobiliário urbano, para usufruto da população. Este espaço dispõe de dois pisos, um superior e outro inferior, com vista desafogada para Santa Cruz.

Para benefício da população, também foi construído de raiz um abrigo para passageiros de transportes públicos e criados 12 espaços de estacionamento, importantes para as actividades do dia-a-dia, bem como para os moradores da freguesia que se deslocam de autocarro para os seus locais de trabalho, deixando as viaturas próprias lá estacionadas. A estrada foi também repavimentada.

Pedro Fino deslocou-se ao local para inteirar-se do produto final deste espaço que, como sublinhou, “resulta de um excelente trabalho realizado com meios próprios pela Direcção Regional de Estradas”.

“Nesta ocasião, quero agradecer a dedicação dos nossos trabalhadores, que transformaram este espaço antes devoluto num bonito local de fruição para toda a população”, salientou.

O governante frisou também a importância dos estacionamentos criados para quem necessita de um local para estacionar a viatura própria e deslocar-se para o seu posto de trabalho em transporte público.

“Estas obras de pequena dimensão muitas vezes fazem toda a diferença no dia-a-dia das pessoas e o Governo Regional vai continuar a dar resposta a estas sugestões da população, em prol de uma política que sempre defendeu, de proximidade”, rematou.