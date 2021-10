Esperança de vida é 22 anos maior em zonas ricas face às áreas pobres de São Paulo

A esperança de vida no bairro de Alto de Pinheiros, zona rica da cidade brasileira de São Paulo, é 22 anos maior do que a de Cidade Tiradentes, uma região pobre da periferia, segundo a Rede Nossa São Paulo.

O Mapa da Desigualdade 2021, divulgado ontem, refere que a esperança média de vida de um morador de Pinheiros é de 80,9 anos enquanto em Cidade Tiradentes diminui para 58,3 anos.

Já a média geral da cidade de São Paulo é de 68,2 anos.

O levantamento destacou que a pandemia acentuou as desigualdades estruturantes, como em outras crises, reforçando custos ambientais, sociais e económicos.

A desigualdade também foi notada no índice de mortalidade por covid-19 em são Paulo, a maior cidade do Brasil, com mais de 12 milhões de habitantes.

Em 2020, os distritos de São Paulo que concentram maior proporção de óbitos foram bairros com demografia mais jovem e da periferia, como, por exemplo, o distrito de Iguatemi (com 48,7% de jovens e 20,8% de óbitos por covid-19).

Esta distribuição contraria a tese dos grupos de maior risco da doença (os mais idosos), evidenciando que o fator território teve peso significativo na pandemia.

Com dados sobre os 96 distritos, o Mapa da Desigualdade da Rede Nossa São Paulo também conta com indicadores sobre saúde, educação, cultura, desporto, trabalho e rendimento, meio ambiente, mobilidade, direitos humanos, habitação e infraestruturas.

Dos dez bairros da cidade que apresentaram os piores índices de educação, saúde, habitação e mobilidade, sete estão localizados na periferia: Iguatemi, Parelheiros, Jardim Ângela, Brasilândia, Marsilac, Perus e Lajeado.

Por outro lado, os bairros com melhores índices são Moema, República, Vila Mariana, Itaim Bibi, Jardim Paulista, Pinheiros e Santo Amaro. Nenhum deles está na periferia da maior cidade do Brasil.

Estes indicadores refletem uma desigualdade presente em todo o país. Atualmente, o Brasil é o nono país mais desigual do mundo e onde 1% da população mais rica detém quase um terço da riqueza total do país, segundo a Agência Senado.