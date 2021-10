MPT defende formação e médicos em regime de exclusividade no novo Hospital

O MPT-Madeira manifestou hoje a sua posição relativamente à afirmação do presidente do Governo Regional de que o Novo Hospital da Madeira deverá ostentar a denominação de Universitário.

"O MPT considera que não basta ser nomeado para o ser: tem de existir espaço físico programado (que tanto quanto se sabe não foi planeado) e formação universitária a ser leccionada para que o novo espaço se possa considerar Universitário", refere Valter Rodrigues em nota remetida à imprensa.

O coordenador regional do MPT considera que "os problemas do serviço regional de saúde seriam debelados com a entrada no activo de mais médicos em regime de exclusividade". Por forma a atingir este objectivo sugere que "exista formação em medicina, incluindo especialidades, no Hospital que está a ser construído".

"As especialidades seriam ensinadas em diferentes locais, parte aqui na Região e parte fora, para que os futuros médicos especialistas apreciem in loco casos mais variados e incomuns. Os médicos que se especializassem aqui na Região teriam de assumir o compromisso de honra de exercerem a prática de medicina no SESARAM desde o respetivo serviço tivesse necessidade", reforça Valter Rodrigues.

Na sua opinião, "com a entrada de mais médicos em regime de exclusividade e com o novo hospital seria possível diminuir a lista de espera que tanto atormenta muitos dos nossos conterrâneos".