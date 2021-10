PS defende que as listas de espera não podem esperar pelo novo Hospital

O grupo parlamentar do Partido Socialista alertou, esta sexta-feira, 15 de Outubro, para a necessidade de o Governo Regional "encontrar soluções imediatas para garantir o rápido e eficiente acesso dos madeirenses à Saúde". Numa conferência de imprensa realizada no local onde está a ser construído o novo Hospital da Madeira, o líder parlamentar do PS, Rui Caetano, salientou a importância desta infra-estrutura, mas advertiu que os utentes não podem estar à espera da sua conclusão para verem garantidos os seus direitos, apontando o facto de actualmente existirem quase 118 mil actos médicos (consultas, cirurgias e exames complementares de diagnóstico) em lista de espera na Região.

Rui Caetano referiu que o novo hospital é uma obra estruturante para a Região e destacou o facto de o próximo Orçamento do Estado garantir o apoio de 50% para a sua construção.

Esse apoio da República para um Projecto de Interesse Comum vem salvaguardar um direito dos madeirenses. Não é nenhum favor, nem uma esmola, é um direito que os madeirenses têm no acesso à saúde com rapidez, eficiência e qualidade.

No entanto, o dirigente advertiu que neste momento o acesso à saúde está muito limitado na Região e que as pessoas precisam de soluções “agora, e não amanhã”. Acusando que “o Governo Regional, com a sua falta de estratégia, está a empurrar os madeirenses para o privado, só que nem todos têm essas condições, nem têm o dinheiro suficiente para salvaguardar esse direito”.

Rui Caetano lembrou que o papel do executivo é salvaguardar os direitos dos madeirenses, mas constatou que tal não está a acontecer, considerando como prova disso as mais de 44 mil consultas, 20 mil cirurgias, 22 mil consultas de diagnóstico e mais de 31 mil actos de imagiologia em lista de espera. Referindo que existem quase 118 mil actos médicos por cumprir, sendo que o Governo Regional “continua a empurrar para a frente”.

O deputado deu conta que o PS tem vindo a apresentar soluções, tais como a reorganização dos serviços, a contratação de médicos e a assinatura de protocolos com o sector privado para as situações mais graves.