Leia aqui toda a programação da Feira do Livro 2021 no Funchal

A edição deste ano da Feira do Livro no Funchal irá decorrer de 12 a 21 de Novembro e a programação é extensa. Assim, para ficar melhor situado e, quiçá, programar melhor as suas visitas, deixamos aqui a longa lista de iniciativas que irão decorrer, com destaque naturalmente, para o lançamento de publicações com a presença dos autores dos mesmos.

Haverá, ao longo dos oito dias desta feira que se iniciou em 1974 e já leva 47 edições, espaço para as crianças, com sessões de contos, mas também para graúdos.

Eis a programação completa.

Dia 12 novembro

10h às 11h30 - Animação e Pinturas Faciais - Associação Sorriso Encantado

14h – atividade do MHFF “A MAGIA DA GRAVURA”

15h – “Eu é que Conto” – A Fértil

16h - Conversa em torno da novela escrita por Natália Correia "A Ilha de Circe”

16h - Sessão de Autógrafos com Ana Rita Tereso - Rota dos Livros

17h – Conversa “Como é que uma Ilha poderá ser a utopia que há em cada um de nós?”

18h - Abertura oficial da Feira do Livro

18h – Animação de Rua – Saramangonças

18h - Sessão de Autógrafos com Graça Alves

19h - Workshop de Escrita com João Garcia Miguel – TMBD

19h – Conversa “José Saramago: que legado?”

20h – Concerto "A Canção que é literatura" - Tiago Sena Silva

Dia 13 de novembro

10h - Sessão de Autógrafos com Valentina Ferreira - Rota dos Livros

10h - 12 Horas de Banda Desenhada - Roberto Macedo Alves

11h30 - Sessão de Autógrafos com Rosa Marques - Rota dos Livros

14h – Animação de Rua – Saramangonças

14h30 - Sessão de Autógrafos com Vitória Ferreira - Rota dos Livros

15h - Workshop de Escrita com João Garcia Miguel – TMBD

15h – “Eu é que Conto” – A Fértil

16h - Conversa sobre a obra poética de Ângela Almeida

16h - Sessão de Autógrafos com Luísa Abreu Santos - Rota dos Livros

17h - Lançamento do livro "O Estranho Caso de Flutuação"

17h30 - Sessão de Autógrafos com Susana Freitas - Rota dos Livros

18h – Clube de leitura – atividade da Biblioteca Municipal do Funchal

19h - Sessão de Autógrafos com Divita Santos - Rota dos Livros

19h30 - Concerto Camané e Mario Laginha

20h30 - Sessão de Autógrafos com Fátima Sousa- Rota dos Livros

Dia 14 de novembro

10h30m - Apresentação Livro "Daqui Ali"

11h30m - Oficina de Ilustração para famílias

11h30 - Sessão de Autógrafos com Rosa Marques - Rota dos Livros

14h - Apresentação do livro de Marina Graça Ganança Pereira "Histórias que Me fizeram"

15h - Workshop de Escrita com João Garcia Miguel – TMBD

15h – Animação de Rua – Saramangonças

16h – “Eu é que Conto” – A Fértil

17h - Lançamento do livro "A Travessia Redonda" de José Luís Rodrigues

17h30 - Sessão de Autógrafos com Maria Cecília Garcia - Rota dos Livros

18h - Revistas de Poesia no séc. XXI com Nuno Costa Santos

18h - Conto da Ilha Desconhecida - TMBD

19h - Men on the Couch

19h - Sessão de Autógrafos com Sílvia Leça - Rota dos Livros

20h - Concerto de Gonçalo Caboz

Dia 15 de novembro

10h30m - Apresentação do livro "Tão pequenina tão grande"

11h - Oficina de ilustração 1º ciclo

14h – Atividade "O Conto da Ilha desconhecida" - atividade do MACA

15h - Conto da Ilha Desconhecida - TMBD

16h - Élvio Camacho e Pedro Araújo- "Com o mar pelo Meio"

17h - Apresentação de "Morrer é não ter nada nas mãos"

18h - Poemas de Saramago + Homenagem a Carlos do Carmo - Apanhados com a Boca nas Palavras

18h - Sessão de Autógrafos com Sílvia Leça - Rota dos Livros

20h - Orquestra de Jazz

Dia 16 de novembro

10h30m - Sessão de contos pré-escolar

14h - Animação e Pinturas faciais - Associação Sorriso Encantado

15h - Sessão de Autógrafos com Duarte Caldeira - Livraria Esperança

16h - Élvio Camacho e Pedro Araújo- "Com o mar pelo Meio"

17h - Apresentação de "Fluviário das Horas Póstumas" de Daniel

18h - Apresentação do livro "Quinas com a Kali no Paúl" com Violante Saramago

20h - Orquestra de Ponteado

21h - Concerto Bárbara Tinoco - TMBD

Dia 17 de novembro

10h - "A maior flor do mundo" - Escola EB1 com PE e Creche da Quinta Grande

11h30m - Apresentação do livro "A Máquina do Tempo do Prof. Candeias" de José Viale Moutinho

14h - Conversa "Literatura infantil e inclusão: caminhos para a bibliodiversidade"

15h - Sessão de Autógrafos com Duarte Caldeira - Livraria Esperança

16h - Apresentação do livro "Cadernos de Santiago"

17h - Lançamento do livro "De Nápoles a Jerusalém - Diário de Viagem" de Maria Celina de Sauvayre da Câmara

18h - " Benefícios dos animais de companhia para a saúde mental dos idosos"

18h - Sessão de Autógrafos com Juvenal Rodrigues - Rota dos Livros

20h - The Black Dog Blues Band & Friends

Dia 18 de novembro

10h30m - Sessão de contos pré-escolar

14h - "(O) que seria de nós se não sonhássemos" - J. Saramago - Pegadas dos nossos sonhos

15h - Caderno de Xarabanda - O Acordeão na Madeira - Uma Ligação// O Acordeão na Madeira - O Percurso… Fantástico

16h - Lançamento do livro "Era uma Vez… na Madeira"

16h - Sessão de Autógrafos com Teresa Maria Faria - Rota dos Livros

17h - Apresentação "Ao Rubro" de Luís Filipe Sarmento

20h - Concerto " A Presença, Serena e Terna" com Hélder Bruno

Dia 19 de novembro

11h - Sessão de contos de 3º ciclo

14h - "Com o mar pelo Meio" - TMBD – Foyer

15h - "(O) que seria de nós se não sonhássemos" - J. Saramago - Pegadas dos nossos sonhos

16h - Teatro Quadrilha - Gira Mundo

16h - Sessão de Autógrafos com Hugo Amaro - Rota dos Livros

17h - World Poetry Movement Europa com Luís Sarmento + Open Mic para spoken word - Foyer – TMBD

18h - A Asa da Consequência

19h - Workshop de Escrita com João Garcia Miguel – TMBD

19h - Projeto "Olhar Marulhado"

20h – “A canção é uma arma” de Sérgio Godinho e Rita Lee - Cristina Barbosa

20h - Sessão de Autógrafos com Fátima Sousa - Rota dos Livros

Dia 20 de novembro

10h30m - Concerto documental de músicas de embalar do mundo “Nina Ninar"

11h30 - Sessão de Autógrafos com Barnabé Sousa - Rota dos Livros

14h - Teatro Quadrilha - Gira Mundo

14h - Workshop de Escrita com João Garcia Miguel – TMBD

15h - Apresentação “Odi Marítimo” José Luiz Tavares

16h - Sessão de Autógrafos com Manuel João Batista Rosa - Rota dos Livros

17h30 - Sessão de Autógrafos com Alice Sousa - Rota dos Livros

18h - Apresentação do livro "Sete Pássaros sobre a Laguna" de Irene Lucília

19h - Sessão de Autógrafos com Jorge Ribeiro de Castro

20h - Na Roda do Samba

Dia 21 de novembro

10h - Apresentação do livro "Beijinhos" de Luísa Paolinelli e Violante Saramago Matos com Isabel Garcês

10h - Sessão de Autógrafos com Lívia Borges e Cristina V. Herbert

11h - Dá-me um barco - Narração oral e música

14h - As Nossas Árvores - Projeto Equilíbrio

15h - Workshop de Escrita com João Garcia Miguel – TMBD

16h - Conversa Zeferino Coelho com Vítor Sousa

17h - Black & White Dixieland Jazz Band e Diana Duarte

18h - Leituras Encenadas com João Garcia Miguel

19h - Luís Represas apresenta "Ao Canto da Noite"