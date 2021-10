IL responsabiliza toda a esquerda pela situação actual

A Iniciativa Liberal considerou hoje que "toda a esquerda" é responsável pela situação atual e que a 'geringonça' se esgotou "nas suas próprias contradições, apelando aos portugueses que não tenham receio por poderem escolher um novo caminho em eleições.

"Chega ao fim este debate do Orçamento do Estado na generalidade. Um orçamento que, daqui a poucas horas, será chumbado, abrindo caminho a novas eleições. A Iniciativa Liberal quer dirigir esta sua intervenção àqueles portugueses que possam encarar este momento com apreensão", afirmou o deputado único liberal, João Cotrim Figueiredo, no encerramento do debate na generalidade do OE2022.

Na perspetiva da Iniciativa Liberal, apesar de já se ter começado a assistir "ao espetáculo deprimente do passa culpas entre os desavindos da 'geringonça'", os "portugueses não se deixarão enganar por esta manobra de desresponsabilização".

"É a esquerda, toda ela, que é responsável por esta situação. A esses tais portugueses queremos dizer que as eleições que terão lugar são também uma oportunidade de penalizar quem assim se comporta e serão uma oportunidade de escolher um novo rumo para o país e escolhê-lo já", desafiou.

João Cotrim Figueiredo defendeu ainda que a situação atual se deve ao facto de a 'geringonça' se ter esgotado "nas suas próprias contradições".