Teatro Baltazar Dias integra Rede de Teatros com Programação Acessível

Foi hoje no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, que decorreu o anúncio e a formalização da Rede de Teatro com Programação Acessível, coordenada pela Associação Acesso Cultura e o financiamento total de 15.000 euros da Fundação La Caixa.

O Teatro Baltazar Dias integra esta rede junto com outras quatro instituições culturais: Teatro Noroeste, Cine Teatro Louletano, Oficina e Teatro Municipal da Guarda. Uma rede cada vez mais urgente na concretização de um objetivo comum, a médio prazo, que é chegar ao dia em que as pessoas com diversidades funcionais possam ser visitantes e espectadores autónomos nas nossas instituições culturais.

As instituições culturais devem ser cada vez mais permeáveis às necessidades dos seus públicos e em trabalhar em prol da acessibilidade e dos direitos das pessoas com diversidades funcionais, dando visibilidade e alcance a esta pessoas que historicamente estão invisibilizadas e silenciadas.

A rede permitirá a construção de um espaço comum de debate e partilhas de ideias, de práticas e de experiência. O foco em instituições culturais consideradas periféricas, e neste caso, no Funchal, uma ultraperifericas, ajuda a questionar estes conceitos e a mostrar que todos os lugares, sejam a norte, a sul ou nas ilhas, têm o potencial e o direito de se desenvolver e não votos à secundarização.

O primeiro espetáculo com tradução em lingua gestual e audiodescrição está previsto no Funchal, no dia 3 de dezembro, com o concerto de Yara Gutkin “Mama – Canções de Embalar”.