Homenagem a Joseph Donald Silva

O Professor Joseph Donald Silva faleceu no passado dia 19 de outubro, no Hospital Regional de Portsmouth, Estados Unidos. Descendente de emigrantes do Campanário, nasceu a 19 de janeiro de 1935, em Lowell, Massachusetts e era filho de José Maria Silva e Edna Silva.

Há cerca de 45 anos o Professor veio à Madeira conhecer a terra dos avós, juntamente com a esposa Lucy e filhos Maria, Joseph, Paul e Amanda. A partir de então, dedicou-se a estudar e a divulgar a nossa história e regressava à ilha quase todos os anos.

O seu avô lhe contava que, no início do séc. XX, a vida no campo era muito difícil, não havia automóveis nem sequer carroças de burro porque os caminhos eram íngremes, os agricultores tinham que transportar todos os produtos às costas. Donald Silva quis conhecer e percorrer as veredas e os caminhos, pisar e sentir a terra, as calçadas que o avô lhe tinha descrito. Eu desci com ele o Caminho da Vigia até ao Calhau da Lapa, percurso que o seu avô desceu e subiu vezes sem conta e por ali passou, pela última vez, quando emigrou.

Trabalhos relevantes

No seu livro “Black Kestrel” (Francelho preto), Donald Silva descreve a história do caseiro José de Abreu que está em conflito com o seu senhorio, recusa integrar o exército do Rei D. Carlos e consegue emigrar, sonhando com uma vida melhor. São histórias inspiradas nas vivências do seu avô, no final do séc. XIX. Relata também a história regional e local, inclusive os transportes de pessoas e mercadorias por barco, os pescadores, os ataques de piratas na Fajã dos Padres, histórias que o fascinava.

Donald Silva disse-me que um dos seus sonhos é que, um dia no futuro, cineastas de Hollywood venham à Madeira filmar a história do seu avô, tal como descreve no livro “Black Kestrel”.

Entre as obras de Donald Silva destaco “An Annotated Bibliography and Internet Guide for the Madeira Islands”, com três edições em inglês, um trabalho que resultou de centenas de horas de pesquisa, em vários anos, nas bibliotecas do Funchal. Esta bibliografia é um precioso auxiliar para quem quer estudar a história da Madeira, abrangendo mais de 500 livros, artigos e manuscritos sobre a ilha resumidos e com um esboço da história da ilha desde a sua descoberta em 1419.

Donald Silva esteve na Madeira, pela última vez, em fevereiro de 2020, quando proferiu uma conferência sobre História do Turismo na Madeira, no Museu Frederico de Freitas.