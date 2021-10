47.ª Feira do Livro do Funchal com 48 escritores e 18 novos livros

A 47.ª Feira do Livro do Funchal, este ano dedicada ao Nobel da literatura José Saramago, decorrerá entre 12 e 21 de novembro, na Avenida Arriaga e Largo da Restauração. O Funchal será uma das primeiras cidades a associar-se às Comemorações do centenário de José Saramago, celebração que arranca oficialmente a 16 de Novembro, dia de aniversário do escritor.

O evento foi apresentado estar tarde no Teatro Baltazar Dias e vai integrar 48 escritores e com o lançamento de 18 novos livros. Entre os quais, a continuação da antologia de poesia madeirense, 'Cadernos de Santiago', que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. Entre os autores convidados, destaque para Vítor Sousa, Irene Lucília Andrade, José Luís Rodrigues, João Garcia Miguel, Nuno Costa Santos ou Sandro Nóbrega.

Este ano, a Feira do Livro do Funchal integra vários espaços de entretenimento e de lazer, que visam oferecer ao público uma oferta cultural ampla: o Espaço Infantojuvenil, o Palco Principal, o teatro Municipal Baltazar Dias e os expositores de livreiros alfarrabistas. Esta edição conta com a curadoria de Catarina Claro, mediadora cultural, no respeita à programação do espaço infantojuvenil e de Maria Fernandes, poetisa madeirense, na programação de Poesia da Feira.

Música e Teatro

A música e o teatro também vão fazer parte do evento. A Feira do Livro do Funchal vai apresentar 16 concertos ao longos dos dias da feira, tanto com os madeirenses 'Men on the Couch', 'Gonçalo Caboz' , Orquestra de Jazz do Funchal e mas também com Camané, Mário Laginha, Luís Represas ou Bárbara Tinoco.

Além disso, haverá ainda animação de rua, sempre com a homenagem a José Saramago como pano de fundo, a cargo da Associação Aquarela Fantoches e Teatro Bolo do Caco.

Também no Baltazar Dias estreia a peça musicada sobre a obra ' O Conto da ilha desconhecida' de José Saramago, composta por Sérgio Azevedo e interpretado pela Orquestra Académica da Madeira, numa coprodução com a Câmara Municipal do Funchal.

Para os mais pequenos, também estão programados espectáculos de teatro e de palavra canata (concertos de canções de embalar), várias actividades para as escolas e famílias, como sessões de contos, apresentações de livros de poesia e romance, conversas sobre biliodiversidade, oficinas de ilustração, performances.

Esta edição conta com a participação de 20 editoras, livreiros e alfarrábios, entre os quais Bertrand, FNAC, Leya, Companhia das Ilhas, Nó Projectos e Rota dos Livros.