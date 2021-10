Portos da Madeira com nova identidade visual

'Your Safe Port' é a nova assinatura da marca Portos da Madeira, que reflecte o mais recente posicionamento da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira no mercado turístico de cruzeiros.

A apresentação da nova identidade decorreu, esta manhã, na Gare Marítima da Madeira.

A nova identidade é suportada por um filme promocional e uma nova brochura institucional, fruto de uma mudança profunda, não só a nível de operação portuária, mas também ao nível relacional e comunicacional da APRAM.

De acordo com a presidente da APRAM, Paula Cabaço, o objectivo é "reforçar a notoriedade dos Portos da Madeira".

"Neste momento, adquirimos os instrumentos que são necessários para podermos reforçar a nossa comunicação. É isso que temos de continuar a fazer junto do 'trade', que é mostrar que a Madeira tem todas as condições para receber os navios de cruzeiro em segurança. É um destino extremamente atractivo enquanto destino turístico e estas ferramentas são fundamentais para fazer esse trabalho de promoção e divulgação", disse.

Paula Cabaço afirmou ainda que a Região quer continuar a marcar presença nos grandes eventos promovidos pela indústria, como na Europa e nos Estados Unidos. Mas, no seu entender, isso não chega.

"É necessário fazer um trabalho mais próximo das companhias e também a APRAM precisa de se envolver. No fundo, trazer os prescritores ou os profissionais destas companhias que desenham os itinerário para que conheçam a Madeira 'in loco'. Para nos aproximarmos destas companhias, além de as trazer cá, é necessário também irmos ao encontro delas e fazer acções de relações públicas naqueles que são os principais mercados para que conheçam melhor a Região e as nossas condições", frisou.