Madeira conta 17 novos casos de covid-19 esta quarta-feira

A Madeira regista esta quarta-feira 17 novos casos de covid-19, 14 dos quais de transmissão local. Os três casos importados são provenientes de Espanha (2) e do Reino Unido (1). Nas contas desta quarta-feira entram, também, 13 casos recuperados, de acordo com o Boletim Epidemiológico emitido pela Direcção Regional de Saúde (DRS).

À data são 77 os casos activos na Região. Sete das pessoas infectadas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, todas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19, já que nenhuma delas precisa de cuidados intensivos.

Segundo a informação divulgada pela DRS, há 85 situações em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.

"Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 228 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo", revela a mesma fonte.