PS congratula-se com reabertura das urgências de Santana 24 horas por dia

O grupo parlamentar do Partido Socialista congratula-se com a aprovação, hoje, em plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, do projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a reposição do atendimento permanente do serviço de urgência do Centro de Saúde de Santana.

“Finalmente fez-se justiça e o Parlamento reconheceu a necessidade de devolver este direito das pessoas à saúde”, afirma a deputada Tânia Freitas, natural de Santana e proponente do projecto, que considera que esta aprovação representa “uma vitória para as pessoas de Santana”.

O encerramento nocturno do serviço de urgência de Santana ocorreu em 2012, com base nos argumentos económico e de baixa afluência de utentes.