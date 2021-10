Grupos parlamentares do PSD e CDS promovem Jornadas Parlamentares

Os grupos parlamentares do PSD e do CDS promovem, amanhã e sexta-feira, dias 28 e 29 de Outubro, no Colégio dos Jesuítas, Funchal, as Jornadas Parlamentares, que marcam o arranque da nova sessão legislativa, conforme já noticiou o DIÁRIO na edição impressa desta quarta-feira.

As jornadas têm como tema o 'Next Generation EU - Plano de recuperação, uma nova oportunidade', privilegiando o debate aberto sobre as possibilidades que advêm deste novo instrumento da União Europeia, que reúne um significativo pacote financeiro e que representa uma ocasião excepcional, não apenas para a normalização europeia, como também para uma verdadeira transformação económica e social.

Os grupos parlamentares do PSD e do CDS convidaram para participar nestas jornadas pessoas de reconhecido mérito, com provas dadas nas suas áreas de acção e com experiências importantes no desenvolvimento de ideias, de projectos e de políticas capazes de proporcionar respostas a problemas concretos e exemplos práticos de aplicação dos programas.

O início dos trabalhos acontece, amanhã, às 9 horas, com as intervenções do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, do presidente do Grupo Parlamentar do CDS/PP, António Lopes da Fonseca, do presidente do grupo parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, e do presidente do CDS/PP, Rui Barreto.

O encerramento está agendado para as 12 horas do dia 29, sexta-feira, com as intervenções do presidente do grupo parlamentar do CDS/PP, António Lopes da Fonseca, do presidente do grupo parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, e do presidente do PSD, Miguel Albuquerque.