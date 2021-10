Assembleia Legislativa da Madeira e Cáritas promovem conferência

A Assembleia Legislativa da Madeira e a Cáritas Diocesana do Funchal conjugam esforços, numa parceria que culmina com a realização de uma conferência intitulada 'Acção Social – uma responsabilidade de todos', a ter lugar esta quinta-feira, 28 de Outubro, pelas 14h30, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

A orada convidada para esta iniciativa é Rita Valadas, presidente da direcção da Cáritas Portuguesa desde 2020 e que conta com uma vasta experiência na área social, tendo passado por diversas instituições, das quais se destaca, para além da Cáritas, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Licenciada em Política Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, colaborou em diversos gabinetes ministeriais, sempre com uma intervenção na área social.

Para além de Rita Valadas, na mesa desta conferência estarão também a vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, que terá a seu cargo a moderação do debate, e que conta igualmente com uma vasta experiência na área social, o presidente da Cáritas Diocesana do Funchal, Duarte Pacheco, bem como o Vigário Geral da Diocese do Funchal, Cónego Fiel de Sousa.

A Conferência 'Acção Social – uma responsabilidade de todos' agrega contributos de várias pessoas ligadas à área social, nomeadamente através do seu trabalho e contributo em diversas entidades e instituições que levam a cabo a sua actividade nesta área.