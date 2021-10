Marcos Freitas vence um set por 11-0 mas 'cai' diante o francês Enzo Angles

Prosseguiu hoje, na cidade de Túnis (Tunísia), o WTT Star Contender Túnis 2021, evento referente ao Circuito Profissional da Federação Internacional de Ténis de Mesa.

Na primeira ronda do quadro principal o madeirense Marcos Freitas, actualmente na 24ª posição do ranking mundial, marcou presença neste evento, onde se assumiu como o segundo cabeça de série da competição masculina.

O internacional luso, na primeira ronda foi surpreendido pelo francês Enzo Angles, que ocupa actualmente a posição 198 do ranking mundial, tendo perdido por 2-3 (9-11, 12-10, 11-0, 7-11 e 7-11), numa partida em que o internacional português esteve a um pouco abaixo do nível a que já nos habitou neste tipo de competição, mas onde teve pela frente um adversário que protagonizou um jogo de grande nível, mesmo depois de ter perdido o terceiro set por 11-0, e quando perdida por 2-1 no encontro.

Com este desaire o madeirense despediu-se da competição.