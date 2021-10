Bloco de Esquerda refuta argumentos apresentados pelo PS-M

Bloco de Esquerda (BE) refuta argumentos apresentados pelo PS-M, acerca da tomada suspensão da tomada de posse da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

"O PS Madeira pretende criar uma falácia em torno do tema da paridade como argumento para não incluir o eleito do Bloco de Esquerda na lista do Executivo da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, ganha pela Coligação Confiança", adiantou o BE em comunicado.

"Sejamos claros e intelectualmente honestos: a lista candidata às eleições autárquicas pela Coligação Confiança cumpre com a Lei da Paridade. O executivo da junta é composto por 5 elementos e os 5 primeiros eleitos pela Coligação Confiança cumprem essa obrigatoriedade que decorre da Lei. Com este facto, é óbvio, claro e evidente que os 5 primeiros eleitos ao integrarem o executivo cumprem na íntegra o vertido na Lei.

A solução está, como sempre esteve, na lista ordenada dos eleitos e é clara como água: 1, 2, 3, 4, 5.

Também é um facto que o quinto eleito da Coligação Confiança foi indicado pelo PAN e, nesse mesmo sentido, cai por terra o argumento de que a solução passa por substituir o Bloco pelo PAN.", adianta ainda a nota.

"Com isto se prova que a paridade não é argumento válido para justificar substituir o quarto eleito, que é indicado pelo Bloco de Esquerda, pelo sexto eleito que é indicado pelo PS, que são, aliás, ambos do sexo masculino. Nem tão pouco a integração da eleita do PAN está sequer colocada em questão já que é, a par da Tânia Caetano, a outra mulher eleita pela Coligação Confiança."